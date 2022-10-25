Врач рассказала о проблемах усвоения магния организмом

Дефицит магния проявляется достаточно неприятными симптомами и серьёзными проблемами со здоровьем. При этом, дефицит не всегда легко компенсировать, начав принимать магний в виде препаратов или налегая на продукты, богатые магнием. Дело в том, что иногда недостаток вызывается тем, что организм по определённым причинам просто не усваивает этот элемент.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Известно, что помочь определить дефицит магния в организме может анализ крови. Однако, кардиолог, семейный врач Елена Аньшина говорит о том, что такой анализ часто может быть неинформативным. Организм, если ему не хватает магния, будет брать его из мышц и костей – более 50% магния содержится в костной ткани.

«А крови всё равно: плотная у вас ткань, будут ли у вас судороги. Она возьмёт себе магний. А когда в крови уже будет дефицит – то дела совсем плохи», – цитирует специалиста «Доктор Питер».

Дефицит магния может проявляться рядом симптомов, которые нельзя оставлять без внимания: мышечные боли, судороги в ногах, раздражительность, тревожность, нарушение сна, аритмия.

Кардиолог объяснила, почему даже при регулярном употреблении в пищу продуктов, богатых магнием, симптомы дефицита всё равно могут появляться. Так происходит при болезнях, нарушающих усвоение магния (болезни ЖКТ, сахарный диабет); при хронической почечной недостаточности (людям, имеющим проблемы с почками, обычно назначаются препараты магния); при беременности и кормлении грудью.