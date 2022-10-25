Психиатр рассказал, к каким болезням может привести стресс

Постоянный стресс способен спровоцировать развитие любых болезней, к которым у человека есть предрасположенность. Однако снизить вероятность проблем со здоровьем можно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-психиатр Александр Федорович.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», сильный стресс в конечном итоге приводит к ухудшению здоровья.

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— Стресс — адреналин, включающий в себя сосудистые реакции, истощение нервной, эндокринной и иммунной систем. На каком-то этапе могут возникнуть болезни. В конечном счете — синдром иммунного дефицита, — предупредил психиатр.

Врач рассказал, что в этом вопросе многое зависит от наследственности. Если у конкретного человека были родственники с серьезными заболеваниями, то риск развития аналогичной болезни выше.

— При постоянном стрессе первой и откажет та система, к проблемам с которой есть предрасположенность. Если это сердечно-сосудистая система, мы получим гипертоническую болезнь, если вопросы дыхания — бронхиальную астму, пищеварения — язвенную болезнь желудка и так далее, — объяснил специалист.

Если есть физические проблемы и человек находится в постоянном стрессе, полностью застраховаться от новых проблем со здоровьем невозможно, уверен Федорович. Можно растянуть этот процесс, ведя здоровый образ жизни.

По словам психиатра, нельзя полностью избавиться от влияния стресса в жизни — можно только ограничить его влияние.