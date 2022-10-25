Психиатр рассказал, к каким болезням может привести стресс

Постоянный стресс способен спровоцировать развитие любых болезней, к которым у человека есть предрасположенность. Однако снизить вероятность проблем со здоровьем можно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-психиатр Александр Федорович.
По словам собеседника «ВМ», сильный стресс в конечном итоге приводит к ухудшению здоровья.
— Стресс — адреналин, включающий в себя сосудистые реакции, истощение нервной, эндокринной и иммунной систем. На каком-то этапе могут возникнуть болезни. В конечном счете — синдром иммунного дефицита, — предупредил психиатр.
Врач рассказал, что в этом вопросе многое зависит от наследственности. Если у конкретного человека были родственники с серьезными заболеваниями, то риск развития аналогичной болезни выше.
— При постоянном стрессе первой и откажет та система, к проблемам с которой есть предрасположенность. Если это сердечно-сосудистая система, мы получим гипертоническую болезнь, если вопросы дыхания — бронхиальную астму, пищеварения — язвенную болезнь желудка и так далее, — объяснил специалист.
Если есть физические проблемы и человек находится в постоянном стрессе, полностью застраховаться от новых проблем со здоровьем невозможно, уверен Федорович. Можно растянуть этот процесс, ведя здоровый образ жизни.
По словам психиатра, нельзя полностью избавиться от влияния стресса в жизни — можно только ограничить его влияние.
— Устранить фактор стресса невозможно. Только бегством от внешних событий. Но от себя все равно не убежишь. Универсального способа нет, иначе бы мы уже давно от этого избавились. Можно лишь снизить влияние. С этим медики тоже могут помочь. Есть определенные терапевтические техники: например, аутогенная тренировка. Есть химические техники, когда мы восполняем ресурсы организма веществами, защищающими нервную систему и улучшающими процесс ферментации. Это могут быть витамины, минералы и так далее. Влияют пищевой рацион и режим дня. Но если человек находится в стрессе хронически, то это все спасет на время, — заключил Федорович.