Эти симптомы за несколько месяцев предупредят о сердечном приступе

При сердечном приступе поступление крови к сердцу прекращается. Несмотря на то что это происходит обычно внезапно, на самом деле есть определённые признаки, указывающие на вероятность инфаркта. И они могут появиться задолго до самого приступа.

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Специалисты в сфере здравоохранения отмечают, что есть один симптом, который может свидетельствовать о возникновении сердечного приступа в будущем. Именно этот признак многие и связывают с инфарктом. Это стенокардия.

Под стенокардией врачи понимают боль в области груди. Кроме того, по словам Sutter Health, этот симптом может появиться за несколько месяцев до самого сердечного приступа.

Среди других признаков, указывающих на вероятность сердечного приступа, - ощущение тяжести или дискомфорта в области груди, учащённый пульс, одышка, холодный пот. Кроме того, женщины чаще мужчин сталкиваются с такими симптомами, как усталость, общее ощущение тревоги, непонятный дискомфорт, боль в животе или спине, снижение выносливости.

Существуют две разновидности стенокардии: стабильная и нестабильная. Приступы стабильной зачастую связаны со стрессом или занятиями спортом и они прекращаются после того, как человек отдохнёт. А вот при нестабильной боль может беспокоить и после отдыха. Стенокардию можно лечить, и один из способов - приём лекарств.