Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Эксперты рассказали, как определить инсульт по взгляду

Вечерняя Москва

Почти половина всех людей, пострадавших от инсульта, отмечает некоторые характерные симптомы примерно за неделю до удара. Об этом сообщило издание Express, ссылаясь на профильных специалистов.

Эксперты рассказали, как определить инсульт по взгляду
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта Гэри Бэрлетта, некоторые пациенты, которые в будущем переживали инсульт, сталкивались с резкой потерей зрения на один глаз. При этом у части людей это не сопровождалось никакими болями.

Кратковременная потеря зрения может означать микроинсульт, а в определенной части случаев через несколько дней может произойти обширный инсульт. Для микроинсульта также характерны общая вялость и неприятные ощущения в конечностях.

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал про самые распространенные сердечные болезни и их профилактику.

Он подчеркнул, что самое широкое распространение имеют такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, кардиомиопатия, а также пороки сердца и сердечная недостаточность.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители