Эксперты рассказали, как определить инсульт по взгляду

Почти половина всех людей, пострадавших от инсульта, отмечает некоторые характерные симптомы примерно за неделю до удара. Об этом сообщило издание Express, ссылаясь на профильных специалистов.

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По словам эксперта Гэри Бэрлетта, некоторые пациенты, которые в будущем переживали инсульт, сталкивались с резкой потерей зрения на один глаз. При этом у части людей это не сопровождалось никакими болями.

Кратковременная потеря зрения может означать микроинсульт, а в определенной части случаев через несколько дней может произойти обширный инсульт. Для микроинсульта также характерны общая вялость и неприятные ощущения в конечностях.

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