Эксперты рассказали, как определить инсульт по взгляду

Почти половина всех людей, пострадавших от инсульта, отмечает некоторые характерные симптомы примерно за неделю до удара. Об этом сообщило издание Express, ссылаясь на профильных специалистов.
По словам эксперта Гэри Бэрлетта, некоторые пациенты, которые в будущем переживали инсульт, сталкивались с резкой потерей зрения на один глаз. При этом у части людей это не сопровождалось никакими болями.
Кратковременная потеря зрения может означать микроинсульт, а в определенной части случаев через несколько дней может произойти обширный инсульт. Для микроинсульта также характерны общая вялость и неприятные ощущения в конечностях.
Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал про самые распространенные сердечные болезни и их профилактику.
Он подчеркнул, что самое широкое распространение имеют такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, кардиомиопатия, а также пороки сердца и сердечная недостаточность.