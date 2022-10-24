Ученые выяснили, что поможет предотвратить развитие рака печени

Почти все виды онкологии печени развиваются после десятилетий хронических заболеваний этого органа. К такому выводу пришли специалисты из Исследовательского центра заболеваний органов пищеварения и печени при Медицинском колледже Колумбийского университета. Ученые изучили клетки Ито, ответственные за формирование рубцовой ткани при повреждениях печени, и нашли способ предотвращения развития рака. Статья с выводами экспертов опубликована в журнале Nature.

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Благодаря методам генетических инструментов ученые выяснили, что популяция клеток Ито меняется в зависимости от развития рака. В здоровой печени они находятся в состоянии покоя и способствуют росту гепатоцитов, необходимых для защиты органа. Однако при наличии хронического заболевания число этих клеток сокращается, при этом они активизируются. Именно в этой фазе клетки Ито влияют на факторы, которые провоцируют развитие опухоли.