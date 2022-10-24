Ученые выяснили, что поможет предотвратить развитие рака печени

Почти все виды онкологии печени развиваются после десятилетий хронических заболеваний этого органа. К такому выводу пришли специалисты из Исследовательского центра заболеваний органов пищеварения и печени при Медицинском колледже Колумбийского университета. Ученые изучили клетки Ито, ответственные за формирование рубцовой ткани при повреждениях печени, и нашли способ предотвращения развития рака. Статья с выводами экспертов опубликована в журнале Nature.
Благодаря методам генетических инструментов ученые выяснили, что популяция клеток Ито меняется в зависимости от развития рака. В здоровой печени они находятся в состоянии покоя и способствуют росту гепатоцитов, необходимых для защиты органа. Однако при наличии хронического заболевания число этих клеток сокращается, при этом они активизируются. Именно в этой фазе клетки Ито влияют на факторы, которые провоцируют развитие опухоли.
Таким образом, по мнению ученых, восстанавливая нормальный баланс клеток Ито, можно предотвратить развитие рака печени. При этом авторы подчеркивают, что активированные клетки Ито создают благоприятную среду для развития онкологии, но не играют особой роли в прогрессировании опухоли.