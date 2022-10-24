Препарат для лечения рака кожи доказал свою эффективность

Завершилась вторая стадия испытаний ниволумаба, препарата для лечения рака кожи. Статья об этом опубликована в Cancer. Механизм действия препарата основан на повышении активности собственных иммунных клеток человека. Ниволумаб - это синтетическое антитело, которое блокирует работу рецептора PD-1, "тормозящего" работу иммунных клеток. В результате организм начинает более эффективно уничтожать метастазы и первичные опухоли. У подобной терапии могут быть серьезные побочные эффекты, и потому ее применяют только в "тяжелых" случаях, когда не сработали другие методы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Медики оценили безопасность и эффективность такой терапии. Для этого они наблюдали за состоянием 24 добровольцев с тяжелыми формами плоскоклеточной карциномы, на которую не подействовали другие методы лечения. Исследователи вводили в организм пациентов небольшие дозы ниволумаба на протяжении года или до появления первых опасных побочных эффектов. В ходе испытаний состояние 58% участников улучшилось, рост опухоли замедлился на протяжении примерно 1-1,5 лет.