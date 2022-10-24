Этот гормон помогает вылечить сердце

Раньше ученые думали, что благодаря окситоцину человек может только испытывать чувство привязанности, доверия к другим, эмпатии. Но на самом деле этот гормон отличается ещё одной особенностью: он может восстановить клетки сердца, которые были повреждены из-за инфаркта.

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Окситоцин по-другому называют гормоном любви. Он приводит к формированию привязанности человека к кому-то, позволяет людям испытывать приятные чувства от произведений искусства, занятий сексом, спортивных тренировок. Недавно специалисты выяснили, что у этого гормона есть еще один эффект: он заключается в том, что окситоцин восстанавливает клетки сердца после повреждений. В частности, после сердечного приступа.

Благодаря исследованиям, проведенным на рыбках данио, стало известно, что определенные гормоны могут помогать в восстановлении сердца или препятствовать этому. К примеру, эстроген ускоряет этот процесс, а кортизол - замедляет.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что при повреждении сердца мозг действительно производит гормоны, которые помогают в регенерации. Из 15 изученных гормонов именно окситоцин был в этом плане наиболее мощным. Он в три раза повышает способность EpiPC (клеток, за счёт которых другие клетки восстанавливаются) разрастаться.