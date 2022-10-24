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1 час назад

Этот гормон помогает вылечить сердце

Ferra.ru

Раньше ученые думали, что благодаря окситоцину человек может только испытывать чувство привязанности, доверия к другим, эмпатии. Но на самом деле этот гормон отличается ещё одной особенностью: он может восстановить клетки сердца, которые были повреждены из-за инфаркта.

Этот гормон помогает вылечить сердце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Окситоцин по-другому называют гормоном любви. Он приводит к формированию привязанности человека к кому-то, позволяет людям испытывать приятные чувства от произведений искусства, занятий сексом, спортивных тренировок. Недавно специалисты выяснили, что у этого гормона есть еще один эффект: он заключается в том, что окситоцин восстанавливает клетки сердца после повреждений. В частности, после сердечного приступа.

Благодаря исследованиям, проведенным на рыбках данио, стало известно, что определенные гормоны могут помогать в восстановлении сердца или препятствовать этому. К примеру, эстроген ускоряет этот процесс, а кортизол - замедляет.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что при повреждении сердца мозг действительно производит гормоны, которые помогают в регенерации. Из 15 изученных гормонов именно окситоцин был в этом плане наиболее мощным. Он в три раза повышает способность EpiPC (клеток, за счёт которых другие клетки восстанавливаются) разрастаться.

Эксперименты проводились пока что только на рыбках данио. Для получения дополнительной информации нужно будет провести клинические испытания на людях и доклинические - на животных.

Болезни и лекарства,
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