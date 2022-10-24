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1 час назад

Иммунолог Продеус рассказал, когда кашель может указывать на коклюш или рак

runews24.ru

Кашель может появиться не только вследствие простудных заболеваний, но и быть признаком куда более серьезных заболеваний. Так, по словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, стоит насторожиться, если кашель затяжной и надсадный.

Когда кашель может указывать на коклюш или рак
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Иммунолог объяснил, что чаще всего такой вид кашля указывает на хронические инфекции, например, коклюш, или онкологические заболевания. Еще одной причиной непроходящего кашля может быть гастроэзофагеальный рефлюкс.

В тех случаях, когда кашель сопровождается острой респираторной вирусной инфекцией, нужно выявить источник раздражения, рекомендует Продеус.

Например, расположение инфекции, в верхних или нижних дыхательных путях, требует разного подхода в лечении и разных препаратов. При этом доктор подчеркивает, что заниматься самолечением в случае кашля нельзя.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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