Врач предостерегла россиян от отбеливания зубов в домашних условиях

Использовать народные средства, гели и полоски для отбеливания зубов опасно и приводит к различным проблемам. Об этом россиян предупредила стоматолог Диана Чертанова.

По ее словам, есть два способа самостоятельного отбеливания зубов – ферментативный (механический) или химический (абразивный), при этом ни тот, ни другой нельзя применять.

Врач рассказала, что в ход идут, например, сода, паста с абразивными частицами или морская соль и это действительно уберет налет. Однако вместе с тем такой агрессивный метод истончит эмаль, повысится чувствительность зубов, а риск возникновения кариеса возрастет.

Для химического отбеливания нередко используют лимон, лимонную кислоту, перекись, яблоко, полоски или гели.

– <...> это опасно для зубов тем, что никак нельзя достоверно проконтролировать содержание кислоты и ее воздействие на зубы, – сказала Чертанова.

Она объяснила, что все подобные процессы сделают эмаль более пористой. В свою очередь, это позволит красящим веществам быстрее проникать и, соответственно, эффект от "процедуры" значительно сократится.