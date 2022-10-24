Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки

Появление отеков может предупреждать о сердечной недостаточности, проблемах с почками и гипотиреозе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
В первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек, отметила эксперт.
"Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки", – пояснила она. "Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки. Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", – уточнила Романенко.
Тем не менее отеки не всегда предупреждают о наличии какого-то заболевания. Они бывают связаны и с неправильным питанием, говорит терапевт. Поэтому важно следить за тем, что человек потребляет в течение дня.
"Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня", – заключила эксперт.