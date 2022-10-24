Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки

"Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки", – пояснила она. "Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки. Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", – уточнила Романенко.