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2 часа назад

Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки

Москва24иещё 1

Появление отеков может предупреждать о сердечной недостаточности, проблемах с почками и гипотиреозе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки
Фото: M24.ruM24.ru

В первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек, отметила эксперт.

"Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки", – пояснила она. "Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки. Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", – уточнила Романенко.

Тем не менее отеки не всегда предупреждают о наличии какого-то заболевания. Они бывают связаны и с неправильным питанием, говорит терапевт. Поэтому важно следить за тем, что человек потребляет в течение дня.

"Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня", – заключила эксперт.

Болезни и лекарства,
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