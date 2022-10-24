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2 часа назад

Дефицит цинка —  16 признаков нехватки цинка в организме мужчины и женщины

Чемпионат.com

Иногда внезапное похудение — повод насторожиться.

16 признаков нехватки цинка в организме мужчины и женщины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Какие сигналы говорят о недостатке цинка в организме? Рассказывает Ната Гончар, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ).

По статистике, более 17% населения Земли склонны к дефициту цинка. Нехватка этого элемента может привести к нарушениям работы внутренних органов, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Ломкие волосы, высыпания на коже, проблемы со зрением и частая раздражительность — первые сигналы нехватки цинка. Но определить его можно и по другим симптомам.

Какие признаки у дефицита цинка

  • Раздражительность, утомляемость, бессонница.
  • Гиперактивность.
  • Депрессивные состояния.
  • Предрасположенность к алкоголизму.
  • Снижение остроты зрения.
  • Потеря вкусовых ощущений, язвы во рту.
  • Расстройство обоняния.
  • Снижение аппетита.
  • Диарея.
  • Уменьшение массы тела, резкое похудение.
  • Накопление в организме железа, меди, кадмия, свинца.
  • Проблемы с кожей: воспаления, угри, фурункулёз, экзема, дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран.
  • Тусклый цвет волос, перхоть, замедление роста волос и их выпадение.
  • Снижение уровня инсулина.
  • Задержка роста и позднее половое созревание у детей (особенно у мальчиков).
  • Расслаивание ногтей, появление на них белых пятен.

Зачем организму нужен цинк

  • Участвует в работе более 200 ферментов.
  • Отвечает за сохранность белка и ДНК.
  • Участвует в развитии вторичных и первичных половых признаков.
  • Участвует в формировании спиральной структуры РНК.
  • Участвует в процессах кератогенеза — при дефиците цинка наблюдаются облысение, поражения кожи, язвенный дерматит.
  • Принимает участие в иммунном ответе — дефицит цинка сопровождается угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов.
  • Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию его нормальной концентрации в крови.
  • Играет важную роль в метаболизме алкоголя, нехватка цинка может повышать предрасположенность к алкоголизму (особенно у детей и подростков).

Обязательно обратите внимание на эти симптомы и примите меры, ведь цинк имеет большое значение для поддержания здоровья.

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