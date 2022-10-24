16 признаков нехватки цинка в организме мужчины и женщины

Иногда внезапное похудение — повод насторожиться.
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Какие сигналы говорят о недостатке цинка в организме? Рассказывает Ната Гончар, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ).
По статистике, более 17% населения Земли склонны к дефициту цинка. Нехватка этого элемента может привести к нарушениям работы внутренних органов, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Ломкие волосы, высыпания на коже, проблемы со зрением и частая раздражительность — первые сигналы нехватки цинка. Но определить его можно и по другим симптомам.
Какие признаки у дефицита цинка
- Раздражительность, утомляемость, бессонница.
- Гиперактивность.
- Депрессивные состояния.
- Предрасположенность к алкоголизму.
- Снижение остроты зрения.
- Потеря вкусовых ощущений, язвы во рту.
- Расстройство обоняния.
- Снижение аппетита.
- Диарея.
- Уменьшение массы тела, резкое похудение.
- Накопление в организме железа, меди, кадмия, свинца.
- Проблемы с кожей: воспаления, угри, фурункулёз, экзема, дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран.
- Тусклый цвет волос, перхоть, замедление роста волос и их выпадение.
- Снижение уровня инсулина.
- Задержка роста и позднее половое созревание у детей (особенно у мальчиков).
- Расслаивание ногтей, появление на них белых пятен.
Зачем организму нужен цинк
- Участвует в работе более 200 ферментов.
- Отвечает за сохранность белка и ДНК.
- Участвует в развитии вторичных и первичных половых признаков.
- Участвует в формировании спиральной структуры РНК.
- Участвует в процессах кератогенеза — при дефиците цинка наблюдаются облысение, поражения кожи, язвенный дерматит.
- Принимает участие в иммунном ответе — дефицит цинка сопровождается угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов.
- Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию его нормальной концентрации в крови.
- Играет важную роль в метаболизме алкоголя, нехватка цинка может повышать предрасположенность к алкоголизму (особенно у детей и подростков).
Обязательно обратите внимание на эти симптомы и примите меры, ведь цинк имеет большое значение для поддержания здоровья.