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3 часа назад

Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки

Lenta.ru

Часы Apple Watch помогли диагностировать рак у ребенка. Об этом сообщает местное издание Hour Detroit.

Часы Apple помогли диагностировать рак у 12-летней девочки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно журналистам, гаджет от Apple помог 12-летней жительнице Флашинга (штат Мичиган) Имани Майлз. В одну из ночей мать Имани Джессика заметила, что Apple Watch ее дочери издают громкие звуки — как оказалось, устройство посылало уведомления об аномально высоком пульсе.

«Это действительно странно, потому что раньше такого никогда не было», — заявила Джессика. По ее словам, она испугалась и отвезла дочь в больницу. Осмотревшие пациентку медики диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию. Также медики обратили внимание на нейроэндокринную опухоль, которая довольно редко встречается у детей.

По словам медиков, им удалось удалить опухоль — жизни ребенку ничего не угрожает. «Если бы у нее не было этих часов, все могло быть намного хуже», — отметила в разговоре с журналистами мать Имани Майлз.

Болезни и лекарства,Apple,
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