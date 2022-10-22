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1 час назад

Полежать – не поможет: что скрывает астеническая утомляемость

Мир24

Усталость, утомляемость, подавленность могут оказаться признаками астении – сигнала о серьезных неполадках в организме. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт Наталья Благинина, пишет сайт «Аргументы и факты».

Полежать – не поможет: что скрывает астеническая утомляемость
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Астеническое состояние, когда все валится из рук, само по себе всего лишь дискомфорт. Однако оно может сигнализировать о серьезных проблемах, поскольку нередко возникает в результате заболеваний внутренних органов, инфекций, интоксикаций, при нервных и психических болезнях.

Если состояние усталости, апатии, раздражительности становится постоянным, необходимо провести полную проверку организма, советует врач. Не исключено, что обнаружится дисбаланс гормонального фона или воспалительные процессы.

«Для начала сдайте общий и биохимический анализ крови. По их результатам специалист назначит дополнительные обследования. Могут быть назначены анализы крови на гормоны, антитела, уровень витаминов и макро- и микроэлементов», – уточнила эксперт.

Для выбора дальнейшего лечения могут понадобиться УЗИ органов желудочно-кишечного тракта и сосудов головного мозга, ЭКГ и другие исследования, добавила Благинина.

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