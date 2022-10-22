Полежать – не поможет: что скрывает астеническая утомляемость

Усталость, утомляемость, подавленность могут оказаться признаками астении – сигнала о серьезных неполадках в организме. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт Наталья Благинина, пишет сайт «Аргументы и факты» .

Астеническое состояние, когда все валится из рук, само по себе всего лишь дискомфорт. Однако оно может сигнализировать о серьезных проблемах, поскольку нередко возникает в результате заболеваний внутренних органов, инфекций, интоксикаций, при нервных и психических болезнях.