Врач призвала не смешивать витамины и лекарственные препараты

В этот период идёт лечение, которое назначается только доктором. Любая дополнительная витаминотерапия не очень показана, потому что взаимодействие витаминов с какими-то лекарственными препаратами может вызвать негативный эффект. Поэтому в период болезни не стоит заниматься самолечением и принимать дополнительные дозы витаминов, особенно высокие. Это просто запрещено. — Елена Тихомирова, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники».