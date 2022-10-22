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1 час назад

Врач призвала не смешивать витамины и лекарственные препараты

Моя Москва.онлайн

Елена Тихомирова, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники», в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказала о том, что смешивать лекарственные препараты с витаминами не следует. По словам специалиста, простудное заболевание подразумевает бактериологическую или вирусологическую нагрузку на организм, сопровождающуюся определённого рода интоксикацией.

Врач призвала не смешивать витамины и лекарственные препараты
Фото: unsplashunsplash

В этот период идёт лечение, которое назначается только доктором. Любая дополнительная витаминотерапия не очень показана, потому что взаимодействие витаминов с какими-то лекарственными препаратами может вызвать негативный эффект. Поэтому в период болезни не стоит заниматься самолечением и принимать дополнительные дозы витаминов, особенно высокие. Это просто запрещено. — Елена Тихомирова, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники».

По словам специалиста, не следует заниматься самолечением. Тихомирова уточнила, что дополнительно пить витамин С во время болезни можно, но не больше физиологической дозы — от 70 до 150 миллиграммов. В противном случае увеличивается нагрузка на почки и печень.

Болезни и лекарства,
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