В Индонезии более ста детей умерли от внезапного отказа почек

Глава минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более 100 детей умерли за последние 10 месяцев в Индонезии от внезапного отказа почек. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

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По его словам, причиной смерти стала скоротечная форма острой почечной недостаточности, проявляющейся внезапным резким сокращением функции почек. Всем детям было меньше пяти лет.

"На сегодня мы обладаем только информацией, поступающей из больниц, эти данные показывают цифры от 35 до 40 смертей в месяц, и эти цифры растут", - сказал он.

Ранее врачи из Клиники Майо (США) в 9-летнем исследовании пациентов показали, что по низким уровням калия и кальция можно предсказать риск рецидива камнеобразования в почках, причем эти микроэлементы оказались даже важнее, чем достаточное потребление воды.