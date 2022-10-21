Врач назвала отрыжку и изжогу признаками некоторых болезней

Если изжога и отрыжка повторяются регулярно, они могут сигнализировать о болезнях ЖКТ, рассказала терапевт, диетолог, нутрициолог Наталья Зубарева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему с этими симптомами нужно обратиться к специалисту.

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По словам врача, если отрыжка и изжога случаются разово, то дело, скорее всего, в том, что человек съел что-то вредное. Но если они досаждают регулярно, это может быть признаком некоторых неприятных болезней: панкреатита, гастрита, полипов, расстройства работы стенок желчевыводящих путей.

Также часто причиной отрыжки является развитие гастроэзофагеального рефлюкса, рассказала Зубарева. Речь идет об обратном продвижении содержимого желудка в пищевод. Это состояние не из приятных и, равно как и другие патологии ЖКТ, требует особого подхода к организации питания.

Кроме того, по словам собеседницы «Ленты.ру», изжога может сигнализировать о воспалении желчного пузыря; тяжести, дискомфорте и вздутии верхней части живота; воспалениях пищевода разного происхождения; язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Не пытайтесь найти причину и устранить проблему самостоятельно — и изжога, и отрыжка требуют внимательного к себе отношения и контроля специалистов», — рекомендовала врач. Она добавила, что иногда так могут проявляться проблемы с сердцем.

Однако, успокоила Зубарева, отрыжка или изжога могут быть и следствием ошибок в пищевом поведении: переедания, употребления жирных, жареных продуктов; продуктов, раздражающих пищевод (острое, пряное, кислое, сладкое). Также к подобному дискомфорту может привести употребление алкоголя, продуктов с кофеином и с мятой, добавила врач.

Здоровый человек порой тоже может страдать от отрыжки из-за стресса, а изжога часто портит жизнь беременным, у которых нет серьезных патологий, заключила она.