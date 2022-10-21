Кардиолог назвал ранний признак сердечного приступа

Сердечный приступ нередко может происходить неожиданно, однако проблемы со здоровьем можно распознать заранее. Кардиолог Саттер Зи-Цзянь Сюй назвал ранний признак данного недуга.

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По словам специалиста, со стопроцентной точностью спрогнозировать приближающийся сердечный приступ не получится. Но некоторые симптомы могут стать предвестниками ухудшения самочувствия. Например, стоит обратить на повышенное потоотделение, сообщает LIVE24.