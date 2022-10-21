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34 минуты назад

Кардиолог Зи-Цзянь Сюй назвал ранний признак сердечного приступа

Слово и Дело

Сердечный приступ нередко может происходить неожиданно, однако проблемы со здоровьем можно распознать заранее. Кардиолог Саттер Зи-Цзянь Сюй назвал ранний признак данного недуга.

Кардиолог назвал ранний признак сердечного приступа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, со стопроцентной точностью спрогнозировать приближающийся сердечный приступ не получится. Но некоторые симптомы могут стать предвестниками ухудшения самочувствия. Например, стоит обратить на повышенное потоотделение, сообщает LIVE24.

Кроме того, к предвестникам инфаркта относят такие признаки, как боль в груди, тяжесть, учащенное сердцебиение, одышка. У женщин приближающийся сердечный приступ может выражаться в виде усталости, тревожности, дискомфорта и даже снижения выносливости.

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