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2 часа назад

Три вопроса доктору о свище

Мария Кимакович
Денис Прокофьевэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о свище. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Три вопроса доктору о свище
Фото: unsplashunsplash

Как объясняет эксперт, свищи — это разнородная группа патологических состояний. Есть свищи в проктологии, когда мы говорим о свище прямой кишки, а есть общая хирургия. Если говорить об общем принципе, свищ — это канал, соединяющий полость тела с внешней средой или между собой.

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Почему образовывается свищ

По словам доктора, чаще всего причиной появления свищей становятся воспалительные процессы, которые формируются в самом органе.

Наиболее частая причина возникновения свища — несвоевременное обращение к врачу и запущенные воспалительные процессы.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как понять, что появился свищ

Доктор отмечает, что, как правило, болезнь протекает волнообразно: периоды обострения сменяются ремиссией. Симптомы не заметить вряд ли получится.

Появляются боли в области свища, температура, гнойные выделения, как правило, со слизистым содержимым. Эти выделения могут быть как обильными, так и скудными, но они всегда содержат гной. Что интересно, продолжительность ремиссии может быть разной: от нескольких недель до нескольких лет.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Появление свища может обернуться весьма неприятными последствиями, поэтому необходимо осознавать риски и своевременно подумать о лечении.

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Чем опасен свищ и как его лечить

Эксперт предупреждает, что длительное существование свища может привести к определенным осложнениям.

Происходит формирование рубцовой ткани, амилоидоз, крайне редко свищ может привести к онкологии. Как правило, свищ лечится хирургически. Цель доктров в этом случае — иссечь свищ и ликвидировать свищевое отверстие. Из консервативных методов мы выделяем использование антисептиков, антибактериальных мазей, антибиотикотерапию.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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