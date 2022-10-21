Три вопроса доктору о свище

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о свище. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Как объясняет эксперт, свищи — это разнородная группа патологических состояний. Есть свищи в проктологии, когда мы говорим о свище прямой кишки, а есть общая хирургия. Если говорить об общем принципе, свищ — это канал, соединяющий полость тела с внешней средой или между собой.
По словам доктора, чаще всего причиной появления свищей становятся воспалительные процессы, которые формируются в самом органе.
Доктор отмечает, что, как правило, болезнь протекает волнообразно: периоды обострения сменяются ремиссией. Симптомы не заметить вряд ли получится.
Появление свища может обернуться весьма неприятными последствиями, поэтому необходимо осознавать риски и своевременно подумать о лечении.
Эксперт предупреждает, что длительное существование свища может привести к определенным осложнениям.