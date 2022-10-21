Как понять, что организм страдает от нехватки йода

Патологии щитовидной железы занимают второе место в мире по распространенности, уступая лишь сахарному диабету. Нередко к болезням щитовидной железы приводит острая нехватка йода в организме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Опасность этого состояния заключается в том, что выявить дефицит данного вещества бывает сложно, пока организм не даст сбой. Однако есть ряд симптомов, которые указывают на недостаток йода. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Важно отметить, что йод играет важную роль не только в работе щитовидной железы. Он также необходим для роста и нормального дыхания клеток, а также транспорта натрия и гормонов. Если эти процессы нарушаются, проблемы начинаются во всем организме.

Отеки

Набор веса

Постоянная усталость

Плохое настроение, подавленность

Ухудшение внимания и памяти

Нарушения менструального цикла

Шум у ушах, головокружение, бледность У здорового человека в организме содержится до 50 мг йода. В депо щитовидной железы хранится чуть больше половины, а остальное рассредоточено в мышцах, крови и в яичниках у женщин. Вот признаки , которые указывают не нехватку йода, когда проблема еще не перешла в критическую стадию: