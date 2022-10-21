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39 минут назад

Как понять, что организм страдает от нехватки йода

Мира Маркина

Патологии щитовидной железы занимают второе место в мире по распространенности, уступая лишь сахарному диабету. Нередко к болезням щитовидной железы приводит острая нехватка йода в организме.

Как понять, что организм страдает от нехватки йода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опасность этого состояния заключается в том, что выявить дефицит данного вещества бывает сложно, пока организм не даст сбой. Однако есть ряд симптомов, которые указывают на недостаток йода. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Важно отметить, что йод играет важную роль не только в работе щитовидной железы. Он также необходим для роста и нормального дыхания клеток, а также транспорта натрия и гормонов. Если эти процессы нарушаются, проблемы начинаются во всем организме.

У здорового человека в организме содержится до 50 мг йода. В депо щитовидной железы хранится чуть больше половины, а остальное рассредоточено в мышцах, крови и в яичниках у женщин. Вот признаки, которые указывают не нехватку йода, когда проблема еще не перешла в критическую стадию:
  • Отеки
  • Набор веса
  • Постоянная усталость
  • Плохое настроение, подавленность
  • Ухудшение внимания и памяти
  • Нарушения менструального цикла
  • Шум у ушах, головокружение, бледность

Чтобы проверить состояние йода в организме, нужно обратиться к специалисту и сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений).

Болезни и лекарства,
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