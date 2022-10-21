Как понять, что организм страдает от нехватки йода

Патологии щитовидной железы занимают второе место в мире по распространенности, уступая лишь сахарному диабету. Нередко к болезням щитовидной железы приводит острая нехватка йода в организме.
Опасность этого состояния заключается в том, что выявить дефицит данного вещества бывает сложно, пока организм не даст сбой. Однако есть ряд симптомов, которые указывают на недостаток йода. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Важно отметить, что йод играет важную роль не только в работе щитовидной железы. Он также необходим для роста и нормального дыхания клеток, а также транспорта натрия и гормонов. Если эти процессы нарушаются, проблемы начинаются во всем организме.
Чтобы проверить состояние йода в организме, нужно обратиться к специалисту и сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений).