Врач предупредил об опасности отдышки

Сильную одышку нельзя игнорировать и лечить непроверенными методами по типу "надувания шариков". У подобного симптома есть пять главных причин, сообщает News.ru со ссылкой на врача-пульмонолога Олега Абакумова.

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Первая причина называется иммобилизацией. Врач объяснил, что одышка может происходить из-за долгого лежания. Обычно после такого времяпровождения межреберные мышцы и диафрагма ослабевают. По его мнению, это можно излечить хорошей дыхательной гимнастикой и спортом.

"Вторая возможная причина одышки – заболевания легких – фиброз, астма и ХОБЛ. Для диагностики нужно провести КТ. Третья причина – анемия. Железо – проводник кислорода. При его нехватке дыхание осложняется", – поделился Абакумов.

Эксперт рассказал и о четвертой причине, которая заключается в сердечной недостаточности. Он порекомендовал сделать ЭКГ и УЗИ сердца, если есть симптомы одышки и отечности, но нет кашля и характерных хрипов. Последняя причина, рассказал Абакумов, заключается в тромбозе. Для него характерно кровохарканье и боль в груди. По словам врача, при подобных симптомах следует в срочном порядке проверить Д-димера, УЗИ вен ног и ЭхоКГ.