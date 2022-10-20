Что будет, если не вытащить занозу

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с занозой. Как правило, мы стараемся избавиться от нее, поскольку чаще всего даже самая мелкая щепка может доставлять дискомфорт. Но что будет, если не вытащить инородное тело? Выяснял "Рамблер".

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Какие заносы можно не вытаскивать

Да, существуют занозы, о которых действительно можно не беспокоиться – они сами выйдут наружу. Это произойдет в том случае, если рана маленькая, безболезненная, а щепка находится близко к поверхности кожи.

Когда нужно обращаться в травмпункт

заноза попала в кожу возле глаза или под ноготь

появились признаки инфекции: покраснение, повышенная температура, белые или желтые выделения из раны

заноза проникла перпендикулярно поверхности кожи и видна только точка

заноза проникла глубоко или сломалась, когда вы пытались ее вынуть

вам не удалось вынуть занозу за 10-15 минут Порой случается так, что даже самая мелкая заноза провоцирует крупное воспаление. Вот в каких случаях вам точно потребуется помощь специалиста:

Что будет, если проигнорировать серьезную занозу

Если заноза не относится к тем, которые выходят самостоятельно, и при этом вы не пытаетесь ее вытащить, может произойти следующее. Любое инородное тело раздражает ткани организма и провоцирует воспаление: в месте занозы появится покраснение и припухлость, а рана начнет болеть.