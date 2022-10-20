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1 час назад

Что будет, если не вытащить занозу

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с занозой. Как правило, мы стараемся избавиться от нее, поскольку чаще всего даже самая мелкая щепка может доставлять дискомфорт. Но что будет, если не вытащить инородное тело? Выяснял "Рамблер".

Что будет, если не вытащить занозу
Фото: UnsplashUnsplash

Какие заносы можно не вытаскивать

Да, существуют занозы, о которых действительно можно не беспокоиться – они сами выйдут наружу. Это произойдет в том случае, если рана маленькая, безболезненная, а щепка находится близко к поверхности кожи.

Когда нужно обращаться в травмпункт

Порой случается так, что даже самая мелкая заноза провоцирует крупное воспаление. Вот в каких случаях вам точно потребуется помощь специалиста:
  • заноза попала в кожу возле глаза или под ноготь
  • появились признаки инфекции: покраснение, повышенная температура, белые или желтые выделения из раны
  • заноза проникла перпендикулярно поверхности кожи и видна только точка
  • заноза проникла глубоко или сломалась, когда вы пытались ее вынуть
  • вам не удалось вынуть занозу за 10-15 минут

Что будет, если проигнорировать серьезную занозу

Если заноза не относится к тем, которые выходят самостоятельно, и при этом вы не пытаетесь ее вытащить, может произойти следующее. Любое инородное тело раздражает ткани организма и провоцирует воспаление: в месте занозы появится покраснение и припухлость, а рана начнет болеть.

Последствия будут куда серьезнее, если вместе с занозой в рану проникли микробы. Подхватить инфекцию проще из "живых" заноз – деревянных щепок или шипов растений. Из металла или стекла инфекция присоединяется медленнее, но это также может произойти.

Болезни и лекарства,
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