Что будет, если не вытащить занозу

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с занозой. Как правило, мы стараемся избавиться от нее, поскольку чаще всего даже самая мелкая щепка может доставлять дискомфорт. Но что будет, если не вытащить инородное тело? Выяснял "Рамблер".
Да, существуют занозы, о которых действительно можно не беспокоиться – они сами выйдут наружу. Это произойдет в том случае, если рана маленькая, безболезненная, а щепка находится близко к поверхности кожи.
Если заноза не относится к тем, которые выходят самостоятельно, и при этом вы не пытаетесь ее вытащить, может произойти следующее. Любое инородное тело раздражает ткани организма и провоцирует воспаление: в месте занозы появится покраснение и припухлость, а рана начнет болеть.
Последствия будут куда серьезнее, если вместе с занозой в рану проникли микробы. Подхватить инфекцию проще из "живых" заноз – деревянных щепок или шипов растений. Из металла или стекла инфекция присоединяется медленнее, но это также может произойти.