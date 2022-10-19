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40 минут назад

Круче витаминов и совсем бесплатно: что лучше всего укрепит больное сердце

Секрет Фирмы

Россияне скупают кучи БАДов, витаминов и минеральных комплексов, чтобы поддержать или восстановить после болезни своё сердце. Но оказалось, что эффективность большинства из них не доказана. Это всего лишь рекламный ход, маркетинг и развод. Хотя есть вещество, которое поможет укрепить сердечную мышцу. Оно бесплатное и вырабатывается внутри нас.

Что лучше всего укрепит больное сердце
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Восстановить больное сердце поможет один из четырёх гормонов счастья — окситоцин, поделилась врач-кардиолог Анна Кореневич. Это доказали американские учёные.

Оказалось, что гормон может превращать клетки сердца в стволовые. А они как раз могут замещать любые клетки, которые нужны организму в конкретный момент. Сначала исследование провели на рыбках, а потом и на человеческих клетках. Результаты совпали. Похоже, у нас с рыбками много общего.

Такими темпами не исключено, что скоро появится новое лекарство для лечения сердца. А пока его нет, врач советует просто чаще обниматься с любимыми людьми. Тогда гормон будет выделяться больше. А значит, давление нормализуется, сердце укрепится, сон улучшится, уровень стресса упадёт — и это ещё не полный перечень того, за что отвечает это вещество.

Ещё больше окситоцина вырабатывается при поцелуях и занятии сексом. Но, в принципе, можно и домашнее животное погладить — тоже без окситоцина не останетесь.

И лучше не пренебрегать этими советами — всё-таки только от внезапной остановки сердца в стране умирает до 250 000 россиян в год. Печальная статистика.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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