Что лучше всего укрепит больное сердце

Россияне скупают кучи БАДов, витаминов и минеральных комплексов, чтобы поддержать или восстановить после болезни своё сердце. Но оказалось, что эффективность большинства из них не доказана. Это всего лишь рекламный ход, маркетинг и развод. Хотя есть вещество, которое поможет укрепить сердечную мышцу. Оно бесплатное и вырабатывается внутри нас.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Восстановить больное сердце поможет один из четырёх гормонов счастья — окситоцин, поделилась врач-кардиолог Анна Кореневич. Это доказали американские учёные.

Оказалось, что гормон может превращать клетки сердца в стволовые. А они как раз могут замещать любые клетки, которые нужны организму в конкретный момент. Сначала исследование провели на рыбках, а потом и на человеческих клетках. Результаты совпали. Похоже, у нас с рыбками много общего.

Такими темпами не исключено, что скоро появится новое лекарство для лечения сердца. А пока его нет, врач советует просто чаще обниматься с любимыми людьми. Тогда гормон будет выделяться больше. А значит, давление нормализуется, сердце укрепится, сон улучшится, уровень стресса упадёт — и это ещё не полный перечень того, за что отвечает это вещество.

Ещё больше окситоцина вырабатывается при поцелуях и занятии сексом. Но, в принципе, можно и домашнее животное погладить — тоже без окситоцина не останетесь.