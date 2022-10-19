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2 часа назад

Врач предупредила, для кого наиболее опасен новый вирус гриппа

РИА "ФедералПресс"

Люди с определенными заболеваниями находятся в опасности, так как новый вирус гриппа, завезенный в Россию из Египта, может тяжело переноситься. Об этом в интервью «ФедералПресс» сообщила вирусолог Надежда Юминова.

Для кого наиболее опасен новый вирус гриппа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Проблемы с сердцем и легкими ухудшают течение заболевания, вызванного новым штаммом гриппа, отметила вирусолог. В зону риска попадают как взрослые, так и дети, однако вторые представляют наибольшую опасность.

По словам Юминовой, именно дети чаще всего заражают своих близких.

«Вирус особенно опасен для людей с сердечными, легочными патологиями. Это касается и детей, и взрослых. Однако было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что в семью вирус гриппа чаще всего приносят дети», – предупредила врач.

По ее словам, когда дети вакцинированы, риск заражения взрослых в семье снижается. Вирус гриппа наиболее опасен для них, потому что чем старше человек, тем хуже его иммунитет. При этом, если ребенка с патологиями не привить, заражение гриппом может закончиться для него летальным исходом, отметила специалист.

При беременности грипп может привести к выкидышу, преждевременным родам, смерти, продолжительной болезни и мамы, и ребенка. Поэтому на сроке более 12 недель следует ставить вакцину, сказала вирусолог Юминова.

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