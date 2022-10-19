Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Изжогу назвали одним из признаков ишемической болезни сердца

Волгоградская правда

Ишемическая болезнь сердца тесно связана с высоким уровнем «плохого» холестерина в крови и развитием атеросклероза. Часто ИБС становится предвестником инфаркта, предупредил профессор Джагдиш Хубчандани.

Изжогу назвали одним из признаков ишемической болезни сердца
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам кардиолога, свойственные изжоге ощущения могут в некоторых случаях указывать на ишемическую болезнь сердца.

Дискомфорт, чувство тяжести или стеснения в грудине, которые ухудшаются во время стресса или напряжения, будут сигнализировать о заболевании. При этом человек может испытывать проблемы с пищеварением, пишет Eat This, Not That!

Доктор отметил, что если одышка и затрудненное дыхание – довольно частые симптомы болезней сердца, то изжога и расстройство желудка относятся к наименее распространенным. Однако такой признак игнорировать нельзя.

Также врач посоветовал обратить внимание на болезненные ощущения в челюсти, шее, спине и плече. Они тоже могут указывать на развитие ИБС и даже возможный инфаркт.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители