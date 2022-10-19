Изжогу назвали одним из признаков ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца тесно связана с высоким уровнем «плохого» холестерина в крови и развитием атеросклероза. Часто ИБС становится предвестником инфаркта, предупредил профессор Джагдиш Хубчандани.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

По словам кардиолога, свойственные изжоге ощущения могут в некоторых случаях указывать на ишемическую болезнь сердца.

Дискомфорт, чувство тяжести или стеснения в грудине, которые ухудшаются во время стресса или напряжения, будут сигнализировать о заболевании. При этом человек может испытывать проблемы с пищеварением, пишет Eat This, Not That!

Доктор отметил, что если одышка и затрудненное дыхание – довольно частые симптомы болезней сердца, то изжога и расстройство желудка относятся к наименее распространенным. Однако такой признак игнорировать нельзя.

Также врач посоветовал обратить внимание на болезненные ощущения в челюсти, шее, спине и плече. Они тоже могут указывать на развитие ИБС и даже возможный инфаркт.