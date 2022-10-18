Как снизить кислотность желудка: видео

Кислота в желудке нужна для того, чтобы переваривать пищу и защищать организм от попадания в него болезнетворных организмов. Повышенная кислотность — это, когда кислоты выделяется слишком много. Одна из самых частых причин —инфекция Хеликобактер Пилори, провоцирующая воспаление в желудке.

Повышенная кислотность бывает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, гастро-эзофагеальной рефлексной болезни. Можно ли ее как-то снизить? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

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