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1 час назад

Как снизить кислотность желудка: видео

Мира Маркина

Кислота в желудке нужна для того, чтобы переваривать пищу и защищать организм от попадания в него болезнетворных организмов. Повышенная кислотность — это, когда кислоты выделяется слишком много. Одна из самых частых причин —инфекция Хеликобактер Пилори, провоцирующая воспаление в желудке.

Повышенная кислотность бывает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, гастро-эзофагеальной рефлексной болезни. Можно ли ее как-то снизить? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

О том, как быстро избавиться от боли в животе при гастрите, можно посмотреть в другом нашем ролике.

Болезни и лекарства,Видео,
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