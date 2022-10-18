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37 минут назад

Почему в советское время удаляли гланды, а сейчас уже так не делают

Ferra.ru

Во времена СССР при сильной ангине пациентам нередко удаляли гланды. Так же поступали с болезненными юношами перед призывом, чтобы у них позже не было проблем с горлом. Но почему в итоге от этого метода отказались?

Почему в советское время удаляли гланды, а сейчас нет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В глотке каждого человека находятся шесть основных миндалин. Две из них - нёбные, две - трубные, одна - глоточная, одна - язычная. Самые большие из них - это нёбные, то есть гланды. Благодаря им организм оказывается защищён от инфекций, которые могут возникнуть из-за микроорганизмов, попавших в глотку через пищу или вместе с воздухом.

При этом увеличенные гланды - это вовсе не отдельное заболевание. Они просто свидетельствуют о том, что организм борется с инфекцией; в организме могут возникнуть аутоиммунные заболевания либо болезни эндокринной системы; у человека могут быть заболевания крови; гипертрофия может быть обусловлена генетически.

В советское время считалось, что гланды - ненужный орган, от которого нужно избавляться при помощи операции. Также гланды были главной причиной появления простуды, инфекций, синдрома апноэ, нарушения глотания. Кроме того, чаще всего операция проводилась без анестезии.

Сейчас врачи отмечают, что удаление гланд сильно вредит организму. Также многие исследования демонстрируют, что человек с удалёнными миндалинами в два раза чаще болеет простудой. По этой причине сегодня для операции по удалению гланд нужна серьёзная причина: к примеру, хронический тонзиллит токсикоаллергической формы.

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