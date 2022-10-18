Почему в советское время удаляли гланды, а сейчас нет

Во времена СССР при сильной ангине пациентам нередко удаляли гланды. Так же поступали с болезненными юношами перед призывом, чтобы у них позже не было проблем с горлом. Но почему в итоге от этого метода отказались?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В глотке каждого человека находятся шесть основных миндалин. Две из них - нёбные, две - трубные, одна - глоточная, одна - язычная. Самые большие из них - это нёбные, то есть гланды. Благодаря им организм оказывается защищён от инфекций, которые могут возникнуть из-за микроорганизмов, попавших в глотку через пищу или вместе с воздухом.

При этом увеличенные гланды - это вовсе не отдельное заболевание. Они просто свидетельствуют о том, что организм борется с инфекцией; в организме могут возникнуть аутоиммунные заболевания либо болезни эндокринной системы; у человека могут быть заболевания крови; гипертрофия может быть обусловлена генетически.

В советское время считалось, что гланды - ненужный орган, от которого нужно избавляться при помощи операции. Также гланды были главной причиной появления простуды, инфекций, синдрома апноэ, нарушения глотания. Кроме того, чаще всего операция проводилась без анестезии.