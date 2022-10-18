Опухоли головного и спинного мозга у ребенка: что важно знать

Центральная нервная система человека (ЦНС) представлена головным и спинным мозгом. К сожалению, ЦНС подвержена появлению новообразований, как и другие системы организма. Из этой статьи вы узнаете, какие признаки опухоли головного и спинного мозга у детей и подростков существуют, в чем заключается лечение, и какого прогноза ожидать. Особенности опухолей ЦНС у детей Более 1/5 случаев рака у детей составляют первичные опухоли ЦНС (развивающиеся из нервной ткани). Причины их возникновения точно неизвестны. По статистике только 5% случаев обусловлены генетической природой, остальные 95% имеют случайный характер появления. Существуют злокачественные и доброкачественные опухоли ЦНС у детей. На 100 тысяч детей и подростков возраста до 19 лет приходится до 6 случаев возникновения новообразований ткани нервной системы. Благоприятный прогноз для пациента зависит от вида опухоли и ее местонахождения. В некоторых случаях нейрохирурги не способны добраться до ее локализации, что нивелирует возможность иссечения. Кроме того, существует вероятность нахождения образования за гематоэнцефалическим барьером, защищающим ткани мозга от проникновения посторонних веществ, что затрудняет лечение химиотерапией. Также возможны неврологические осложнения на фоне химиотерапии, облучения и хирургического вмешательства. Уровень смертности при онкологии головного и спинного мозга у детей и подростков составляет 25%. Некоторые виды злокачественных образований имеют негативный прогноз с момента диагностики. При этом развитие медицины и открытие новых методик лечения позволяет добиться позитивной динамики в терапии самых сложных случаев. Первые признаки опухоли мозга у ребенка Признаки и симптомы опухоли головного или спинного мозга у детей подростков обусловлены неправильной работой нервной системы из-за сдавливания тканей вокруг новообразования, высоким внутричерепным давлением и нарушением оттока ликвора. Определить рак можно по таким основным признакам: • Постоянные или повторяющиеся головные боли, возникающие в том числе во сне; • Непрекращающаяся тошнота и частая рвота; • Нарушение двигательных функций, изменение ходьбы, трудности с моторикой; • Снижение четкости и остроты зрения, невозможность фокусировки; • Нетипичные движения глазных яблок в состоянии покоя; • Появление приступов, как при эпилепсии, и судорог; • Изменение положения головы; • Нарушение речевой функции; • Проблемы с глотанием; • Повышенное мочевыделение (до нескольких литров в сутки); • Сильное похудение или стремительный набор веса. У младенцев наблюдается потеря моторных навыков и увеличение головы в размерах, что обусловлено скоплением жидкости внутри черепа. При поражении спинного мозга и метастазов возможны параличи, потеря чувствительности различных участков тела, тазовые дисфункции. При появлении первых возможных признаков опухоли головного мозга у ребенка следует незамедлительно обратиться к педиатру или терапевту для последующего направления к детскому онкологу и нейрохирургу.