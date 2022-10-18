Какие таблетки опасно запивать чаем

Многие люди запивают таблетки чаем, даже не задумываясь о том, способно ли это навредить организму. По данным ученых, в заваренном чае весьма низкая концентрация активных веществ, поэтому напиток едва ли может сказаться на эффективности препарата.
Однако существуют отдельные категории медикаментов, которые запивать чаем запрещено. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Зеленый чай взаимодействует с йохимбином – веществом для профилактики мужской потенции. Вот почему препараты с экстрактом йохимбина запивать этим напитком не следует. Средства для потенции повышают кровеносное давление, могут провоцировать тревогу, а также учащенное сердцебиение. Все это может возникнуть и после употребления кофеина.
Эффективность популярного препарата варфарина снижает витамин K, которым богат зеленый чай. Если вам назначен курс варфарина, таблетку следует запивать водой. Более того, важно исключить чрезмерное потребление зеленого чая. Но и это еще не все: отнеситесь к чаю с осторожностью, если принимаете препараты для профилактики тромбоза.
Многие средства против депрессии, а также седативные препараты вступают во взаимодействие с кофеином. Вот почему чай может усиливать эффект от таких лекарств. Вдобавок к этому, следует помнить, что кофеин может провоцировать развитие нервозности сам по себе.