Врачи рассказали, чем опасен варикоз вен

Медики тольяттинской горбольницы № 5 рассказали, чем коварен варикоз вен и к каким осложнениям это заболевание может привести.

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По словам врачей, варикозная болезнь может приводить к образованию тромбов, а они в свою очередь способны попасть в сердце или легочную артерию. Такая ситуация представляет прямую угрозу для жизни.

Врачи поясняют, что при варикозе нарушается кровоток, расширяются сосуды – это снижает эластичность стенок вен. Если никак не лечить болезнь, то могут развиться трофические расстройства, тромбоз, тромбофлебит вен и даже кровотечения из варикозных вен.

При этом заболевание в начале протекает бессимптомно. Так, людям с лишним весом и сидячим образом жизни, а также беременным следует обращаться к врачу-флебологу для профилактики.

О проблемах с венами могут также намекать тяжесть в ногах, сосудистые звездочки, судороги и расширенные вены.