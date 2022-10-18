Когда депрессия увеличивает риск развития деменции

Порядка 55 миллионов человек во всём мире страдают деменцией – инвалидизирующим нейрокогнитивным расстройством. Одним из значительных факторов риска выступает депрессия – однако риск можно существенно снизить в случае адекватного и своевременного лечения, выяснили китайские учёные.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Взаимосвязь между депрессией и развитием в дальнейшем деменции установлена давно, однако до сих пор не было понятно, могут ли методы лечения депрессии снизить риск деменции.

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В новом исследовании приняли участие более 350 000 пациентов, в том числе более 46 тысяч – с выявленной депрессией, сообщает MedicalXpress. В ходе исследования у 725 пациентов с депрессией развилась деменция.

Для выявления риска исследователи разделили участников, страдающих депрессией, на четыре группы, в зависимости от стадии заболевания: первая – это нарастающее течение (лёгкие начальные симптомы неуклонно усиливаются), вторая – убывающее течение (начинающееся с симптомов средней или высокой степени тяжести, но впоследствии уменьшающееся). В третью вошли пациенты с хронически высоким течением продолжающихся тяжёлых депрессивных симптомов, а в четвёртую – пациенты с хронически слабым течением, при котором постоянно сохраняются лёгкие или умеренные депрессивные симптомы.

Как и ожидалось, исследование показало, что депрессия повышает риск развития деменции — на 51%, по сравнению с участниками, не страдающими депрессией.

Однако степень риска зависела от течения депрессии: люди с нарастающей, хронически высокой или хронически слабой депрессией были более уязвимы к деменции, тогда как участники из второй группы, у которых симптомы снижались, не подвергались большему риску, чем участники без депрессии.

В целом, у участников с депрессией, получавших лечение, риск развития деменции снизился по сравнению с участниками, не получавшими лечения, примерно на 30%.

Когда исследователи разделили участников по течению депрессии, они увидели, что у пациентов с нарастающим и хронически слабым течением депрессии риск развития деменции при лечении был ниже, а у участников с хронически высоким течением не было никакой пользы от лечения с точки зрения риска развития деменции.

Такими образом, исследование показало, что течение неэффективно вылеченной депрессии сопряжено со значительным риском развития деменции: симптоматическая депрессия увеличивает риск деменции на 51%. Лечение же было связано со значительным снижением этого риска.