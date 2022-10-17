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16 минут назад

Терапевт предупредила курильщиков о риске рака

Ura.Ru

Курение может спровоцировать панкреатит и увеличить риск рака поджелудочной железы в 25 раз. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Гуторова.

Терапевт предупредила курильщиков о риске рака
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Отмечается, что у курящих людей снижается защитная функция поджелудочной железы, что приводит к острой форме панкреатита. Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз», — сказала Наталия Гуторова.

Она отметила, что табачные изделия пагубно влияют на сосуды, вызывая серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и мозга.

«Под воздействием смол в сердце возникают спазмы сосудов. Свертываемость крови повышается. Что провоцирует образование тромбов. В случае его отрыва происходит инсульт, инфаркт миокарда. Также курение провоцирует спазм сосудов головного мозга, из-за чего наступает кислородное голодание и отмирание клеток. Курение также нарушает работу центральной и периферической нервных систем, активнее развиваются полиневриты, невриты», — сообщила терапевт.

Собеседница агентства отметила высокую смертность, вызванную сигаретами. «По данным ООН, порядка 8 млн человек в мире ежегодно умирают от табачного курения. При этом 1,2 млн человек погибают из-за регулярного воздействия вторичного табачного дыма», — добавила Гуторова.

Болезни и лекарства,ООН,
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