Терапевт предупредила курильщиков о риске рака

«Под воздействием смол в сердце возникают спазмы сосудов. Свертываемость крови повышается. Что провоцирует образование тромбов. В случае его отрыва происходит инсульт, инфаркт миокарда. Также курение провоцирует спазм сосудов головного мозга, из-за чего наступает кислородное голодание и отмирание клеток. Курение также нарушает работу центральной и периферической нервных систем, активнее развиваются полиневриты, невриты», — сообщила терапевт.