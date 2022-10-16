Остановка сердца: как этого избежать

Министр здравоохранения Михаил Мурашко привёл неутешительную статистику — ежегодно от остановки сердца внезапно умирает до 250 000 россиян. Был человек и нету. А ведь цифра эта пусть и меньшая, но сопоставимая с потерями от коронавируса. В разгар пандемии, с октября 2020 года по сентябрь 2021-го с диагнозом COVID-19 в РФ скончалось 406 000 человек. Каковы же причины этой загадочной, но массовой напасти?

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Учёные уточняют, что внезапная смерть может наступить из-за аритмий или сердечного приступа. В Европе от этого умирает каждый пятый.

И, хотя предсказать риск внезапной сердечной смерти на практике нет особых возможностей, шведские учёные, например, предлагают измерять этот показатель здоровья при проверке склонности людей среднего возраста к заболеваниям сердца. Проще говоря, работать с группами риска.

Те же шведы утверждают, что существует связь между здоровьем лёгких и сердца. Результаты их ни много ни мало 40-летнего исследования показали, что сниженная функция лёгких связана с повышенным почти на четверть риском внезапной смерти. Получается, курильщикам и тут надо быть настороже.

По словам российского министра, важным для уменьшения такой смертности является наличие у находящихся рядом людей навыков по восстановлению работы сердца. Ведь счёт в таких ситуациях идёт на минуты, а то и на секунды. Первую помощь, как ни крути, чаще всего приходится оказывать близким сердечника.

Мурашко напомнил, что обучение школьников навыкам первой помощи позволит в реальности сохранять многие жизни. Кстати, в России как раз сейчас планируется введение для старшеклассников такого курса. Там будут не только рассказывать, как сейчас на ОБЖ, но и давать практические навыки оказания помощи.