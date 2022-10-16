Dрач Кондрахин объяснил, почему опасно пить антибиотики при простуде

— Антибиотики применяются только по назначению врача. Важно знать, какой возбудитель и какой антибиотик назначить, иначе могут быть аллергические реакции. Кроме того, нужно знать, принимал ли человек какие-либо антибиотики когда-нибудь. Если принимал, то ему уже нельзя этот антибиотик назначать. Дозировку тоже определяет врач, потому что это очень опасная вещь, — заключил Кондрахин.