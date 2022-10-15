Ученые назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Недавнее исследование показало, что тысячи пациентов умирают от рака поджелудочной железы, который не выявляется при сканировании.
Исследователи обнаружили, что 36% смертей от рака поджелудочной железы можно было бы избежать, если бы рак был выявлен раньше.
Основная причина этого заключается в том, что ранние признаки не обнаруживаются после сканирования, что, в свою очередь, означает, что многие упускают возможность потенциально спасительной операции.
Важным симптомом ученые назвали темно-желтую мочу. Так, если вы заметили, что ваша моча выглядит более темной, это может указывать на рак поджелудочной железы.
Среди важных симптомов болезни также назвали пожелтение кожи и кровотечение в желудке или кишечнике.
Исследователи обнаружили, что участившееся чувство жажды также может указывать на страшный диагноз.
Другие симптомы включали:
Проблемы с глотанием
Диарея
Рвота
Расстройство желудка
Боль в животе
Потеря веса
Запор
Вздутие живота
Тошнота
Метеоризм
Изжога
Жар
Усталость
Потеря аппетита
Зуд
Боль в спине.
«Когда рак поджелудочной железы диагностируется раньше, у пациентов больше шансов на выживание», — сказал доктор Вэйци Ляо, специалист по данным из Оксфордского университета.
Это исследование может помочь врачам общей практики и их пациентам узнать больше о признаках рака поджелудочной железы. Крайне важно, чтобы люди обращались к своему врачу общей практики, если они замечают эти симптомы
«Знание о ранних симптомах рака поджелудочной железы имеет решающее значение, если мы хотим диагностировать пациентов раньше и улучшить выживаемость при раке поджелудочной железы», — добавила доктор Пиппа Корри, руководитель направления работы с поджелудочной железой группы NCRI для верхних отделов желудочно-кишечного тракта и консультант-онколог в больнице Адденбрука в Кембридже, Великобритания.
Ранее мы писали о том, почему сердце на самом деле реагирует на стресс.