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1 час назад

Ученые назвали симптомы рака поджелудочной железы, которые нельзя игнорировать

Диана Товсепова

Недавнее исследование показало, что тысячи пациентов умирают от рака поджелудочной железы, который не выявляется при сканировании.

Ученые назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать
Фото: PxherePxhere

Исследователи обнаружили, что 36% смертей от рака поджелудочной железы можно было бы избежать, если бы рак был выявлен раньше.

Основная причина этого заключается в том, что ранние признаки не обнаруживаются после сканирования, что, в свою очередь, означает, что многие упускают возможность потенциально спасительной операции.

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Важным симптомом ученые назвали темно-желтую мочу. Так, если вы заметили, что ваша моча выглядит более темной, это может указывать на рак поджелудочной железы.

Среди важных симптомов болезни также назвали пожелтение кожи и кровотечение в желудке или кишечнике.

Исследователи обнаружили, что участившееся чувство жажды также может указывать на страшный диагноз.

Другие симптомы включали:

Проблемы с глотанием

Диарея

Рвота

Расстройство желудка

Боль в животе

Потеря веса

Запор

Вздутие живота

Тошнота

Метеоризм

Изжога

Жар

Усталость

Потеря аппетита

Зуд

Боль в спине.

«Когда рак поджелудочной железы диагностируется раньше, у пациентов больше шансов на выживание», — сказал доктор Вэйци Ляо, специалист по данным из Оксфордского университета.

Это исследование может помочь врачам общей практики и их пациентам узнать больше о признаках рака поджелудочной железы. Крайне важно, чтобы люди обращались к своему врачу общей практики, если они замечают эти симптомы

«Знание о ранних симптомах рака поджелудочной железы имеет решающее значение, если мы хотим диагностировать пациентов раньше и улучшить выживаемость при раке поджелудочной железы», — добавила доктор Пиппа Корри, руководитель направления работы с поджелудочной железой группы NCRI для верхних отделов желудочно-кишечного тракта и консультант-онколог в больнице Адденбрука в Кембридже, Великобритания.

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