Ученые назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Недавнее исследование показало, что тысячи пациентов умирают от рака поджелудочной железы, который не выявляется при сканировании.

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Исследователи обнаружили, что 36% смертей от рака поджелудочной железы можно было бы избежать, если бы рак был выявлен раньше.

Основная причина этого заключается в том, что ранние признаки не обнаруживаются после сканирования, что, в свою очередь, означает, что многие упускают возможность потенциально спасительной операции.

Важным симптомом ученые назвали темно-желтую мочу. Так, если вы заметили, что ваша моча выглядит более темной, это может указывать на рак поджелудочной железы.

Среди важных симптомов болезни также назвали пожелтение кожи и кровотечение в желудке или кишечнике.

Исследователи обнаружили, что участившееся чувство жажды также может указывать на страшный диагноз.

Другие симптомы включали:

Проблемы с глотанием

Диарея

Рвота

Расстройство желудка

Боль в животе

Потеря веса

Запор

Вздутие живота

Тошнота

Метеоризм

Изжога

Жар

Усталость

Потеря аппетита

Зуд

Боль в спине.

«Когда рак поджелудочной железы диагностируется раньше, у пациентов больше шансов на выживание», — сказал доктор Вэйци Ляо, специалист по данным из Оксфордского университета.

Это исследование может помочь врачам общей практики и их пациентам узнать больше о признаках рака поджелудочной железы. Крайне важно, чтобы люди обращались к своему врачу общей практики, если они замечают эти симптомы

«Знание о ранних симптомах рака поджелудочной железы имеет решающее значение, если мы хотим диагностировать пациентов раньше и улучшить выживаемость при раке поджелудочной железы», — добавила доктор Пиппа Корри, руководитель направления работы с поджелудочной железой группы NCRI для верхних отделов желудочно-кишечного тракта и консультант-онколог в больнице Адденбрука в Кембридже, Великобритания.