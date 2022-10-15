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1 час назад

Своеобразная сигнализация. Врач предупредила об опасности храпа

Секрет Фирмы

Нередки довольно страшные случаи, когда человек умирает во сне. Только такую смерть порой трудно назвать тихой, ведь очень часто умерший сильно храпел. Таким образом, «звуки мотора» могут не только раздражать спящего рядом, но и быть серьёзным звоночком о том, что пора бы задуматься о здоровье. К слову, важно понимать, что сам храп — это не болезнь, а лишь симптом другого заболевания.

Своеобразная сигнализация. Врач предупредила об опасности храпа
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Если это осложнённый храп, то при самой лёгкой степени идет риск артериальной гипертензии, повышения артериального давления, повышения внутричерепного давления. Человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни», — заявила Ura.ru врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

Она обратила внимание, что храп — это вторичная причина. И даже существуют три уровня храпа:

когда нарушено носовое дыхание, то есть это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки;

при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли;

это может быть проблема избыточного веса.

Поэтому по-хорошему, если вы услышали раздражительный храп от вашего близкого человека, не злитесь. Лучше предупредите его об этом, ведь во сне как-то сложно узнать о проблеме — человек может попросту не знать о том, что он шумит.

Болезни и лекарства,
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