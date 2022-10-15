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9 минут назад

Больные десны увеличивают риск развития диабета и слабоумия

Волгоградская правда

Стоматологи рассказали о негативном влиянии пародонтита на здоровье человека.

Больные десны увеличивают риск развития диабета и слабоумия
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Пародонтит — инфекционное воспаление, которое вызывается бактериями. Причем это заболевание влияет не только на состояние полости рта, но и на весь организм.

Больные десны тесно связаны с увеличением риска возникновения инфаркта миокарда, инсульта, диабета и деменции, пишет японское издание Nihon Keizai.

Дело в том, что при повреждении десен пародонтальные карманы гноятся и обнажают капилляры. Это позволяет бактериям распространяться через кровеносные сосуды по организму.

Болезнетворные микроорганизмы «любят» белок и железо, которые входят в состав крови. Поэтому они оседают в кровеносных сосудах.

Еще пародонтит усиливает воспаление в организме и уменьшает эффективность инсулина. Это препятствует снижению уровня глюкозы в крови, что чревато развитием диабета.

При этом заболевании кровеносные сосуды становятся более хрупкими, из-за чего десны более уязвимы и повышается вероятность прогрессирования заболевания. Другими словами, диабет и пародонтит усиливают друг на друга.

Кроме того, из-за пародонтита возможна потеря зубов, что в будущем может привести к астении. Она, в свою очередь, характеризуется снижением мышечной силы и когнитивных способностей. С возрастом это может обернуться слабоумием.

Болезни и лекарства,
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