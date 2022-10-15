Больные десны увеличивают риск развития диабета и слабоумия

Стоматологи рассказали о негативном влиянии пародонтита на здоровье человека.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Пародонтит — инфекционное воспаление, которое вызывается бактериями. Причем это заболевание влияет не только на состояние полости рта, но и на весь организм.

Больные десны тесно связаны с увеличением риска возникновения инфаркта миокарда, инсульта, диабета и деменции, пишет японское издание Nihon Keizai.

Дело в том, что при повреждении десен пародонтальные карманы гноятся и обнажают капилляры. Это позволяет бактериям распространяться через кровеносные сосуды по организму.

Болезнетворные микроорганизмы «любят» белок и железо, которые входят в состав крови. Поэтому они оседают в кровеносных сосудах.

Еще пародонтит усиливает воспаление в организме и уменьшает эффективность инсулина. Это препятствует снижению уровня глюкозы в крови, что чревато развитием диабета.

При этом заболевании кровеносные сосуды становятся более хрупкими, из-за чего десны более уязвимы и повышается вероятность прогрессирования заболевания. Другими словами, диабет и пародонтит усиливают друг на друга.