Как уменьшить боль при артрите

Медики назвали одним из лучших способов облегчить симптомы болезни соблюдение определенной диеты.

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При артрите поражаются суставы, причиняя страдания человеку. Однако болезненные ощущения можно уменьшить с помощью употребления зеленых листовых овощей, пишет издание Daily Express.

По словам медиков, в этих продуктах содержится большое количество антиоксидантов, в их числе витамины А, С и К. Именно они способны облегчить симптомы артрита.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Preventive Medicine, регулярное употребление капусты и шпината повышает уровень бета-каротина – основного источника витамина А. Он, в свою очередь, способствует снижению уровня С-реактивного белка, вызывающего острое воспаление.

Кроме того, диета из зеленых листовых овощей помогает похудеть, что тоже немаловажно для пораженных артритом суставов. Лишний вес оказывает на них сильное давление, усиливая болезненные симптомы.