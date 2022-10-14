Разговоры облегчают психическое состояние людей с деменцией

Разговорная терапия улучшает психическое здоровье людей с деменцией, у которых наблюдаются признаки депрессии и тревожности, считают ученые из Университетского колледжа Лондона. Работа была опубликована в журнале eClinicalMedicine.

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Проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и тревога, распространены среди людей с деменцией. Около 38% людей с легкой формой деменции страдают от этих состояний. Исследователи изучили данные 3 тыс. человек, которые страдали от тревоги или депрессии и прошли курс лечения, который включал разговорную терапию, в период с 2012 по 2019 год. У 1500 человек была диагностирована деменция до начала терапии.