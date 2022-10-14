Психиатр рассказал о болезнях любителей электронных сигарет

Врач-психиатр Антон Денисенков рассказал о болезнях, которые вызывает курение электронных сигарет в целом и систем нагревания табака — вейпов — в частности.

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Врач отметил, что курение — это импульсивно-компульсивное расстройство. Курение влияет на дофаминовые пути, что способствует кратковременному улучшению концентрации и незначительному подъёму работоспособности.

Но это кажущаяся бодрость, следствием которой является разрушение организма. Любое потребление табака пагубно для человека. Но если в обычных сигаретах используется природный табак и никотин естественного происхождения, то в вейпах — синтетика.

Денисенков подчеркнул, что в обычной сигарете содержатся бумага, смолы, тяжёлые металлы, а в процессе курения все компоненты смешиваются и попадают в организм. Это вызывает раздражение слизистой оболочки и комплексное отравление, с последующими негативными реакциями в виде онкологии.

В вейпах всё то же самое, но нет табака, а курительная жидкость состоит из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и искусственного никотина.

«При нагревании содержимое жидкости разлагается на огромное количество составляющих, в комплексе и по одиночке, которые при попадании в наш организм отравляют его. Причём именно курение вэйпов вызывает аллергические реакции и астму. Ещё один немаловажный фактор: в России огромное количество подделок данной продукции, а это означает, что состав может быть вообще неизвестен и содержать в себе намного больше вредных веществ», — подчеркнул врач.