Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
56 минут назад

Психиатр Денисенков рассказал о болезнях любителей электронных сигарет

Ferra.ru

Врач-психиатр Антон Денисенков рассказал о болезнях, которые вызывает курение электронных сигарет в целом и систем нагревания табака — вейпов — в частности.

Психиатр рассказал о болезнях любителей электронных сигарет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметил, что курение — это импульсивно-компульсивное расстройство. Курение влияет на дофаминовые пути, что способствует кратковременному улучшению концентрации и незначительному подъёму работоспособности.

Но это кажущаяся бодрость, следствием которой является разрушение организма. Любое потребление табака пагубно для человека. Но если в обычных сигаретах используется природный табак и никотин естественного происхождения, то в вейпах — синтетика.

Денисенков подчеркнул, что в обычной сигарете содержатся бумага, смолы, тяжёлые металлы, а в процессе курения все компоненты смешиваются и попадают в организм. Это вызывает раздражение слизистой оболочки и комплексное отравление, с последующими негативными реакциями в виде онкологии.

В вейпах всё то же самое, но нет табака, а курительная жидкость состоит из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и искусственного никотина.

«При нагревании содержимое жидкости разлагается на огромное количество составляющих, в комплексе и по одиночке, которые при попадании в наш организм отравляют его. Причём именно курение вэйпов вызывает аллергические реакции и астму. Ещё один немаловажный фактор: в России огромное количество подделок данной продукции, а это означает, что состав может быть вообще неизвестен и содержать в себе намного больше вредных веществ», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители