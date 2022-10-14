Эндокринолог раскрыла смертельную опасность некоторых БАДов

«Принимать даже БАД 5-НТР самостоятельно я бы не советовала никому. Он может вызвать очень грозные осложнения, вплоть до летального исхода. И так как у тяжелых форм передозировки 5-НТР не самые характерные и специфичные проявления, врачи могут сразу не разобраться, что произошло, а время там очень дорого», — предупредила врач.