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1 час назад

Эндокринолог раскрыла смертельную опасность некоторых БАДов

Мослента

Смертельную опасность некоторых БАДов с аминокислотой 5-НТР (5-гидрокситриптофан — предшественник триптофана) в составе раскрыла в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог раскрыла смертельную опасность некоторых БАДов
Фото: МослентаМослента

«Принимать даже БАД 5-НТР самостоятельно я бы не советовала никому. Он может вызвать очень грозные осложнения, вплоть до летального исхода. И так как у тяжелых форм передозировки 5-НТР не самые характерные и специфичные проявления, врачи могут сразу не разобраться, что произошло, а время там очень дорого», — предупредила врач.

По словам Павловой, самые безобидные и быстрые побочные эффекты возникают со стороны ЖКТ — это диарея, рвота и спастические боли. При длительном приеме этого БАДа формируются и более тяжелые последствия — фиброз сердца и клапанов. А самым тяжелым проявлением, из-за которого человек может погибнуть, эндокринолог назвала острый серотониновый синдром.

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