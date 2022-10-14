Почему лечить простуду антибиотиками бесполезно

Принимать антибиотики из-за простудного заболевания бесполезно, так как они не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, заявила врач-терапевт, нефролог "СМ-Клиника" Юлия Кадоркина.

По ее словам, простуда – это заболевание, во время которого вирус множится только внутри живых клеток. Он неактивен до того момента, пока не попадет в человека. Бактерия же – это полноценный организм, ее размножение происходит вне клетки.