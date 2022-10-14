Флеболог перечислил главные правила профилактики отеков ног

Лучшая профилактика периодических отеков ног – плавание, велопрогулки и несложные упражнения. Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

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По его словам, в некоторых случаях это состояние несет угрозу для жизни, а его причиной может быть длительная статическая нагрузка. Орлов пояснил, что когда человек долго стоит или сидит, в ногах начинается застой крови.

"Первое правило профилактики – частая смена положения в течение дня. При стоячей работе старайтесь делать перерывы, чтобы отдохнуть сидя или лежа. Когда стоите, время от времени выполняйте перекаты с носка на пятку и обратно", – посоветовал врач.

Если работа сидячая, чаще делайте зарядку или прогуливайтесь. Отличной профилактикой отеков ног служат плавание и велопрогулки.

Если ноги отекают регулярно, ограничиваться только профилактическими мерами не стоит. Этот симптом может указывать на заболевания таких органов, как почки, сердце и щитовидная железа. В такой ситуации нужно пройти медицинское обследование.

Если на фоне хронических заболеваний ноги стали отекать чаще и продолжительнее, важно как можно скорее обратиться к профильному специалисту. Он объективно оценит состояние пациента и скорректирует лечение.

"Обращаться за экстренной помощью необходимо, если нога стала резко увеличиваться в объеме. При этом началась острая боль, а цвет конечности изменился. Причиной таких симптомов может быть тромбоз глубоких вен", – заявил Орлов.