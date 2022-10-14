Врач рассказал, может ли пирсинг или тату вызвать рак

Врач-хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал, может ли тату, пирсинг навредить здоровью молочных желез.

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Результаты научных исследований показывают, что пирсинг сосков хоть и может спровоцировать инфекции или создать проблемы при грудном вскармливании, но вызвать рак груди он неспособен.

Главное правило тех, кто решил сделать татуировку, — обращение к мастеру, который имеет опыт и соблюдает все требования безопасности.

«В состав чернил, которые используются для нанесения татуировок, входят фталаты, углеводороды, которые считаются канцерогенами и эндокринными разрушителями. Не исключено, что они все же могут увеличивать вероятность развития онкозаболевания»,- цитирует врача "Вечерняя Москва".