Пульмонолог назвала главные ошибки при лечении кашля

"Из частых причин могу назвать синусит или воспаление других ЛОР-органов. Содержимое околоносовых пазух стекает по задней стенке глотки и провоцирует кашлевые рецепторы на кашель. Эти заболевания могут быть очень опасны, лечить их необходимо, потому что если не лечить синусит, он может привести к тому, что разрушатся кости, которые покрывают околоносовые пазухи, может развиться менингит – воспаление оболочек мозга и даже сепсис. Таблетки от кашля здесь не помогут", – сказала пульмонолог в интервью программе "Доктор 24".