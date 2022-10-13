Почему не стоит переносить простуду на ногах

Стресс оказывает негативные осложнения на организм при гриппе и простуде.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Во время заболеваний гриппом или простудой не следует переносить болезнь на ногах. Эмоциональные нагрузки на работе, некачественное питание из-за нехватки времени и длительное ожидание транспорта может обернуться негативно для организма.

По этим причинам врач-инфекционист Артем Герасимов рекомендует не переносить простуду на ногах, а дать возможность организму отдохнуть и окрепнуть.

Работа во время повышенной температуры или недомогания сама по себе вызывает стрессовую ситуацию и заставляет иммунную систему бросать все силы. Кроме того, если запустить болезнь, до возможно развитие уже хронических заболеваний.