Почему не стоит переносить простуду на ногах

Стресс оказывает негативные осложнения на организм при гриппе и простуде.
Во время заболеваний гриппом или простудой не следует переносить болезнь на ногах. Эмоциональные нагрузки на работе, некачественное питание из-за нехватки времени и длительное ожидание транспорта может обернуться негативно для организма.
По этим причинам врач-инфекционист Артем Герасимов рекомендует не переносить простуду на ногах, а дать возможность организму отдохнуть и окрепнуть.
Работа во время повышенной температуры или недомогания сама по себе вызывает стрессовую ситуацию и заставляет иммунную систему бросать все силы. Кроме того, если запустить болезнь, до возможно развитие уже хронических заболеваний.
Врач рекомендует внимательно относится к своему организму и не игнорировать время на отдых.