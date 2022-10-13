Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Врач-инфекционист Герасимов рассказал, почему не стоит переносить простуду на ногах

runews24.ru

Стресс оказывает негативные осложнения на организм при гриппе и простуде.

Почему не стоит переносить простуду на ногах
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во время заболеваний гриппом или простудой не следует переносить болезнь на ногах. Эмоциональные нагрузки на работе, некачественное питание из-за нехватки времени и длительное ожидание транспорта может обернуться негативно для организма.

По этим причинам врач-инфекционист Артем Герасимов рекомендует не переносить простуду на ногах, а дать возможность организму отдохнуть и окрепнуть.

Работа во время повышенной температуры или недомогания сама по себе вызывает стрессовую ситуацию и заставляет иммунную систему бросать все силы. Кроме того, если запустить болезнь, до возможно развитие уже хронических заболеваний.

Врач рекомендует внимательно относится к своему организму и не игнорировать время на отдых.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители