Врач рассказал, как нельзя лечить ОРВИ и грипп

С холодной осенью возвращаются простуды и ОРВИ, просыпается и грипп. Человек придумал много способов борьбы с этими недугами вплоть до современных лекарственных препаратов. Сотни вариантов лечения придумали еще наши предки. Но, как считает врач доказательной медицины Олег Абакумов, не все народные средства хороши, как мы привыкли считать.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«У каждого есть свое средство, которые поднимает его на ноги, справляясь с гриппом. Многие из них работают исключительно на вере больного, потому что полезности в этих средствах самый минимум, а иногда есть и вред. Разберем самые типовые из них, которые не работают!», - берется развенчать мифы доктор.

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Все знают о «пользе» чая с малиной. Но есть ли эта польза? Врач указывает на то, что обильное питье при гриппе никогда не помешает, но жидкость нужна теплая, а не кипяток. Лучше всего употреблять немного подслащенные напитки или с кислецой, так как большое количество кислоты провоцирует гастрит. Абакумов рекомендует заменить чай с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы, которые ничуть не хуже по вкусу, но гораздо полезнее.

Следуя из сказанного выше, сразу не подходит такое средство как горячее молоко из-за компонента «горячее». К тому же подобными напитками можно обжечь слизистую оболочек, что точно не принесет облегчения от гриппа. При использовании к молоку добавок оно становится просто «мерзким» на вкус. Абакумов категоричен — пользы от горячего молока нет совсем!

Теперь о меде. В данном случае с чаем или молоком. Тут все дело в том, что когда мед попадает в кипяток, то сразу теряет все свои полезные свойства.

«Лучше ешьте его ложкой, как Винни-Пух, а сверху запивайте, и вот тогда… никакого облегчения от гриппа вы не почувствуете, потому что тому нет никаких доказательств. Не забываете, что мед - это один из сильнейших аллергенов. Узнать, что у вас аллергия на мед, когда вы расклеились от гриппа, не лучшее время», - уверен врач.

Многие верят в целительную силу цитрусовых. Видимо, из-за обилия витамина С. Но им-то как раз при гриппе лечиться бесполезно. Поэтому страдать от кислого вкуса лимона не стоит. А еще цитрусами можно испортить слизистую желудка. У некоторых случаются и аллергические реакции.

Можно услышать и о чудесах, который творит жир различных животных. В число животных, обладающих целебным жиром, записывают баранов, медведей, барсуков и даже собак. Увы, ни внутреннее, ни наружное применение этих жиров терапией против гриппа не будет. К тому же все эти вещи противны на вкус и способны расстроить желудочно-кишечный тракт. По мнению доктора, в такие моменты, как лечебный жир, верить не стоит.

Есть индивидуумы, у которых все лечение строится с включением в рацион алкогольных напитков. Не раз приходилось слышать о «волшебных» домашних настойках, самогоне или просто о «пользе» такого универсального напитка как водка.

«Водка с перцем. Стоит применять этот рецепт только в том случае, когда имеете непреодолимое желание выпить, но жена или муж вам не разрешает, а при гриппе сам бог велел. Не ради пьянки, а во имя здоровья! Ударите водкой по слизистой желудка и напряжете и без того ослабленный организм. А грипп ваши коктейли даже не заметит», - развенчивает очередной миф Абакумов.

Вот уж лук и чеснок точно полезны и помогают? Они действительно имеют в своем составе вещества, подавляющие развитие вредных бактерий. Но, во-первых, их роль несколько преувеличена, а во-вторых, профилактика с бактериями хороша, пока этот самый грипп не наступил, а потом уже просто поздно. Врач считает, что если даже полностью натереться луком и чесноком, постоянно их жевать, то таким образом вы отпугнете не грипп, а вампиров и всех своих собеседников.

Кого в детстве не пытались лечить паром от картофельного варева? Пожалуй, все с этим знакомы. Доктор предупреждает, что и от такого способа пользы не будет, а вот риск обжечь дыхательные пути и кожу самый что ни на есть реальный. Лучше заменять такую практику небулайзерами и ингаляторами, а из картошки врач советует сделать пюре и лишь в том случае, если вы не успели накапать в нее соплями.