Развитие астмы и диабета связали с хроническим стрессом

Психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал, что постоянное эмоциональное напряжение может спровоцировать развитие многих серьезных заболеваний.
В беседе с журналистами член Национальной наркологической лиги отметил, что хронический стресс может стать "спусковым крючком" для таких заболеваний, как сахарный диабет, астма и псориаз.
– Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается, – цитирует врача издание URA.RU.
Он объяснил, что при стрессе у человека вырабатывается слишком много адреналина и поднимается артериальное давление, что может привести к гипертонической болезни, также появляется риск образования язв и нарушения слизистой желудка.
Шуров добавил, что при постоянных переживаниях человек рискует столкнуться с неврозами, депрессией и паническими атаками.