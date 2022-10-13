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3 часа назад

Российский психиатр связал развитие астмы и диабета с хроническим стрессом

Vse42.ru

Психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал, что постоянное эмоциональное напряжение может спровоцировать развитие многих серьезных заболеваний.

Развитие астмы и диабета связали с хроническим стрессом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами член Национальной наркологической лиги отметил, что хронический стресс может стать "спусковым крючком" для таких заболеваний, как сахарный диабет, астма и псориаз.

– Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается, – цитирует врача издание URA.RU.

Он объяснил, что при стрессе у человека вырабатывается слишком много адреналина и поднимается артериальное давление, что может привести к гипертонической болезни, также появляется риск образования язв и нарушения слизистой желудка.

Шуров добавил, что при постоянных переживаниях человек рискует столкнуться с неврозами, депрессией и паническими атаками.

Болезни и лекарства,
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