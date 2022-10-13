Развитие астмы и диабета связали с хроническим стрессом

– Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается, – цитирует врача издание URA.RU.