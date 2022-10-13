Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук

Главный признак артрита кистей рук назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников . Прежде всего, он характеризуется болью.

«Любой вирус может вызывать суставные боли. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Но обращаем внимание, в первую очередь, на симптомы, потому что они разные», — пояснил Мясников.

Доктор рассказал, что артрит рук может возникнуть из-за генетических факторов или стресса. Кроме того, появлению болезни способствуют ожирение, повышенная нагрузка на руки, гормональная перестройка, инотоксикация и ряд других заболеваний. У женщин артрит возникает в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. Как правило, его диагностируют в возрасте от 40 до 55 лет.