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1 час назад

Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук

Мослента

Главный признак артрита кистей рук назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Прежде всего, он характеризуется болью.

Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
Фото: МослентаМослента

«Любой вирус может вызывать суставные боли. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Но обращаем внимание, в первую очередь, на симптомы, потому что они разные», — пояснил Мясников.

Доктор рассказал, что артрит рук может возникнуть из-за генетических факторов или стресса. Кроме того, появлению болезни способствуют ожирение, повышенная нагрузка на руки, гормональная перестройка, инотоксикация и ряд других заболеваний. У женщин артрит возникает в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. Как правило, его диагностируют в возрасте от 40 до 55 лет.

Ранее Мясников назвал частые причины онемения рук. По его словам, этот симптом может указывать на ряд заболеваний, в том числе серьезных.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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