Психиатр: стресс провоцирует развитие астмы и диабета

По его словам, что хронический стресс указывается в качестве факторов риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет. Он добавил, что подобное действует как триггер. В этом случае, если человек курит или контактирует с аллергеном, а также находится в постоянном стрессе, то его иммунитет плохо функционирует. Из-за этого вероятность развития хронического заболевания повышается.