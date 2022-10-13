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1 час назад

Психиатр Шуров: стресс провоцирует развитие астмы и диабета

Газета.Ru

Психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги, эксперт популярных телешоу Василий Шуров рассказал, что хронический стресс может стать триггером («спусковой крючок») для развития астмы, псориаза, диабета. Об этом сообщает URA.RU.

Психиатр: стресс провоцирует развитие астмы и диабета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, что хронический стресс указывается в качестве факторов риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет. Он добавил, что подобное действует как триггер. В этом случае, если человек курит или контактирует с аллергеном, а также находится в постоянном стрессе, то его иммунитет плохо функционирует. Из-за этого вероятность развития хронического заболевания повышается.

«Там излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, образоваться язвы, так называемые, стрессовые язвы, нарушается та же самая слизистая желудка», — отметил Шуров.

Он добавил, что хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что во время беременности и после родов женщины испытывают стресс. Отсутствии поддержки от близких и друзей в этот период может спровоцировать послеродовую депрессию.

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