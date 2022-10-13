Врач заявила о пользе томатного сока для профилактики простатита

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что томатный сок является отличным средством для профилактики простатита и улучшения цвета кожи.
Правда это не означает, что его можно употреблять в безмерных количествах.
Отмечается, что в томатном соке содержится ликопин, который тормозит развитие предстательной железы.
Поэтому мужчинам полезно включать в свой рацион такой напиток.
Кроме того, в составе сока есть органические кислоты и антиоксиданты, которые улучшают пищеварение и работу сосудистой системы.
Чтобы от сока была польза в него не следует добавлять большое количество соли.
Соломатина предупредила, что томатный сок противопоказан тем, у кого наблюдаются подагра.