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42 минуты назад

Врач Соломатина отметила полезные свойства томатного сока для профилактики простатита

runews24.ruиещё 1

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что томатный сок является отличным средством для профилактики простатита и улучшения цвета кожи.

Врач заявила о пользе томатного сока для профилактики простатита
Фото: runews24.rurunews24.ru

Правда это не означает, что его можно употреблять в безмерных количествах.

Отмечается, что в томатном соке содержится ликопин, который тормозит развитие предстательной железы.

Поэтому мужчинам полезно включать в свой рацион такой напиток.

Кроме того, в составе сока есть органические кислоты и антиоксиданты, которые улучшают пищеварение и работу сосудистой системы.

Чтобы от сока была польза в него не следует добавлять большое количество соли.

Соломатина предупредила, что томатный сок противопоказан тем, у кого наблюдаются подагра.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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